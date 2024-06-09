Росіяни намагаються захистити Кримський міст від українських дронів, встановивши вісім барж, - британська розвідка
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Росіяни встановили баржі на південній стороні Керченського (Кримського) мосту, щоб захистити його від українських атак.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
Зазначається, що монтаж розпочався о 10 годині 24 травня і завершився о 22 годині 24 травня.
"Ці баржі були розміщені російськими військами, намагаючись захистити міст і судноплавний канал, зменшуючи кути підходу для українських безпілотних надводних апаратів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що встановлені раніше конструкції були пошкоджені штормом, що зменшило їх ефективність.