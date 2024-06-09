Кожен третій український біженець у Норвегії не планує повертатися в Україну

54% опитаних українців у Норвегії не впевнені, хочуть вони залишитися, чи повернутися. 34% відповіли, що хочуть залишитися в Норвегії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це свідчать дослідження Oslo Met, що відстежує думку українських біженців про життя у Норвегії.

Дослідники громадської думки кажуть: позиція українців, які наразі не впевнені, залежить від того, як довго триватиме війна та якою Україна буде після війни.

Зазначається, що наразі у Норвегії перебувають понад 65 тисяч українських біженців.

Нагадаємо, Норвегія намагається зробити приплив українських біженців більш керованим. Норвезький Директорат з питань імміграції (UDI) розпочинає індивідуальний розгляд клопотань українців про надання притулку, які на момент початку широкомасштабної війни не проживали на батьківщині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Роботу в Литві вже знайшли понад 32 тисячі українців. Що пропонують роботодавці?