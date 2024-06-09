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Кожен третій український біженець у Норвегії не планує повертатися в Україну

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Українські біженці у Норвегії

54% опитаних українців у Норвегії не впевнені, хочуть вони залишитися, чи повернутися. 34% відповіли, що хочуть залишитися в Норвегії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це свідчать  дослідження Oslo Met, що відстежує думку українських біженців про життя у Норвегії.

Дослідники громадської думки кажуть: позиція українців, які наразі не впевнені, залежить від того, як довго триватиме війна та якою Україна буде після війни.

Зазначається, що наразі у Норвегії перебувають понад 65 тисяч українських біженців. 

Нагадаємо, Норвегія намагається зробити приплив українських біженців більш керованим. Норвезький Директорат з питань імміграції (UDI) розпочинає індивідуальний розгляд клопотань українців про надання притулку, які на момент початку широкомасштабної війни не проживали на батьківщині.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Vladimir Znamerovsky
    Одного разу відчувши до себе відношення як до людини дуже важко повернутися туди де воно відсутнє.
  • vitaliymkua
    Ось це однозначно досягнення простроченої влади!
  • Алексей Ч. 4b001371
    Беженцы из всех регионов не захотят вернуться. И не каждый третий, а почти все. Если Власть и далее будет вытирать ноги, создавать проблемы и прочее. Оченьь многое зависит от того какой будет мир.. и какие действия Власти будут после войны.

    Но пока, что Власть в лице некоторых индивидуумов заявляет, что 11 миллионов человек это "не наши". Ну взять рождаемость за последние 10 лет... среднюю. то действительно ничего страшного нету. За 44 года ещё нарожают 11 миллионов... главное чтобы за эти 44 года никто не умер, и популяция востановится
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