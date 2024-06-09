Макрон підтримує Каллас на пост глави дипломатії ЄС, - Politico

Президент Франції Емманюель Макрон підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас на посаді глави євродипломатії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Три французькі чиновники повідомили виданню, що канцелярія Макрона бачить Каю Каллас наступницею Жозепа Борреля, однак сам президент поки що не зробив остаточного вибору.

Politico вказує, що Макрон з ентузіазмом підтримав пропозицію Каллас створити фонд оборонної промисловості. Окрім того Каллас має великий авторитет у фракції Європейського парламенту Renew Europe. Один високопосадовець зі східно-європейської країни повідомив Politico, що естонські колеги підтвердили йому підтримку Макрона кандидатури Каллас, яка була обіцяна на початку цього року.

Каллас зустрічалася з Макроном у лютому і травні, коли вона назвала промову французького президента про майбутнє Європи "дуже-дуже гарною".

Однак кандидатура політика зі східно-європейської країни може наразитися на опір інших країн з Південної Європи, які хотіли б, щоб голова європейської дипломатії опікувався не лише Росією, а й Африкою та Південною Америкою.

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