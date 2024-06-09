Окупанти зранку обстріляли Олександрівку на Херсонщині, постраждала жінка

Сьогодні зранку, 9 червня, армія РФ вкрила вогнем Олександрівку, що у Станіславській громаді Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

"Внаслідок обстрілу постраждала 53-річна жінка. В неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Лікарі надали допомогу потерпілій на місці, від госпіталізації вона відмовилась", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині минулої доби через російську агресію одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень.

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