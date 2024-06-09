За минулу добу на східному напрямку ліквідовано понад 1100 росіян, - ОСУВ "Хортиця"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі ОСУВ "Хортиця".

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку за 8 червня становлять:

особового складу - 1132;

танків - 8;

бойових бронемашин - 24;

реактивних систем залпового вогню - 1;

гармат і мінометів - 45;

протитанкових засобів - 3;

засобів ППО - 2;

автомобільної техніки - 58;

засобів РЕБ - 6;

БпЛА - 724;

ПУ БпЛА - 1;

укриттів - 67;

складів боєприпасів - 6.

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