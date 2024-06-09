Захищаючи Україну, на Куп’янському напрямку загинув 20-річний воїн Денис Заживіхін. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув бердянець Денис Заживіхін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр видання "Бердянськ 24".

Що відомо про загиблого?

Як зазначається, 20-річний Денис воював в 111-му батальйоні територіальної оборони.

Тато Дениса Сергій Заживіхін теж боронить Україну. Як він розповів "Бердянськ 24", син пішов на фронт добровольцем. Спочатку хлопця не брали через вік, але зрештою в Києві йому вдалося потрапити до Бердянської ТРО.

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Денис та Сергій разом воювали на Запорізькому напрямку, потім на Сумщині та зрештою на Куп’янському напрямку. Парубок отримав звання сержанта.

30 травня Денис Заживіхін загинув, захищаючи країну на Куп’янському напрямку. Героя ще не поховали.