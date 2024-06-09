Не дозволяти Україні бити по об’єктах у РФ не мало сенсу. Імпульс російського наступу на Харківщині застопорився, - Салліван

Джейк Салліван заявив, що рішення надати дозвіл українцям бити по РФ американською зброєю з боку президента США Джо Байдена було "здоровим глуздом".

Про це радник президента США з питань нацбезпеки сказав в етері телеканалу CBS News в програмі "Face The Nation", повідомляє Цензор.НЕТ.

Радник адміністрації Байдена відповів на запитання, чи змінив ситуацію на полі бою дозвіл США Україні завдавати ударів американською зброєю по Росії. За словами Саллівана, коли російські війська під час наступу на Харківщині перетинали кордон, не було сенсу не дозволяти українцям завдавати ударів по об’єктах у Росії.

"З точки зору президента це був здоровий глузд. Те, що відбувалося навколо Харкова за останні декілька місяців, було наступом Росії... І просто не мало сенсу не дозволяти українцям вести вогонь через кордон, вражати російські вогневі точки, звідки вівся вогонь по українцях. Тому президент дав дозвіл на це. Українці виконали цей дозвіл на полі бою. І одна річ, яку я зазначу – це те, що імпульс цієї операції на Харківщині застопорився", - заявив представник Білого дому.

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Салліван зазначив, що Харків все ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли досягти суттєвого прогресу на місцях за останні дні в цьому районі.

Він додав, що США продовжують підтримувати Україну у її протистоянні повномасштабній російській агресії.

Раніше Салліван заявляв, що Україні потрібно більше систем ППО, однак зазначив, що Вашингтон не планує відправляти своїх інструкторів в Україну.

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