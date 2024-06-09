У Харкові пролунала серія вибухів. Ворог вдарив по житловій забудові, пошкоджено будинки (оновлено)

У неділю, 9 червня, у Харкові пролунала серія вибухів.

Про це у Telegram повідомило "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Харківській області триває повітряна тривога.

Перед серією вибухів, яку чули місцеві жителі, у моніторингових каналах писали про ворожий КАБ на Харків.

Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив у Telegram, що приліт" стався по району приватної житлової забудови. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені декілька будинків.

Інформація щодо можливих жертв та постраждалих уточнюється.

Своєю чергою очільник Харківської ОВА розповів, що загарбники запустили по місту керовану авіабомбу. На місці влучання виникла пожежа.

"За уточненими даними, окупанти вдарили по відкритій території між приватними будинками", - повідомив Синєгубов.

Посадовець додав, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та авто. Постраждалих наразі немає.

Раніше повідомлялося, що впродовж травня 2024 року окупанти здійснили втричі більше обстрілів Харкова, порівняно з квітнем, - 76.

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