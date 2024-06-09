На ПП "Медика-Шегині" транспорт пропускають в обох напрямках, - Держприкордонслужба

Пункт пропуску "Медика-Шегині" працює в штатному режимі, попри погрози польських фермерів розпочати протест.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Попередня інформація, яку ми мали, що сьогодні можуть розпочатися дії з блокування руху в напрямку пункту пропуску "Шегині", з польського боку - "Медика". Але, на щастя, ці дії не розпочалося, є нормальний рух для всіх категорій транспорту, з обох напрямків", - пояснив він.

Однак за його словами, зважаючи на те, що польські фермери анонсували блокування пункту пропуску, не можна виключати, що з часом це станеться.

Як повідомлялось, напередодні Польські фермери анонсували акцію протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині" на українсько-польському кордоні, яка передбачає руху транспорту через кордон до кінця вересня.

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