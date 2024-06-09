Росіяни продовжують застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках, найактивніше - на Покровському, - Генштаб

Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби - 62. Сьогодні агресор продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках, найактивніше - на Покровському. Українські захисники міцно тримають оборону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.

Ситуація на Харківщині

На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися в районах Піщаного та Невського, збільшивши кількість спроб покращити власні позиції до дев’яти.

Бойові дії на Сході

Також ворожі сили атакували в районі Греківки на Лиманському напрямку. Загалом тут з початку доби агресор намагався атакувати шість разів. Бомбардував керованими авіабомбами в районах Серебрянського лісу, Новосадового, Новоєгорівки та Петропавлівки.

На Краматорському напрямку протягом дня мали місце дев’ять боєзіткнень. Тривають бої в районі Калинівки.

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Найбільша активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 23 рази за сьогодні тут відбувалися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Новопокровського. Авіація окупантів била КАБами протягом дня по Скучному, Новоолександрівці, Воздвиженці та Іванівці. Наразі п’ять спроб російських агресорів покращити власні позиції іще тривають.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу та завдавати йому максимальних втрат на всій лінії фронту.

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