Україна має інфраструктуру для використання шведських винищувачів Gripen, - Повітряні сили

Україна хотіла б отримати шведські винищувачі Gripen разом з з F-16, Eurofighter і Rafale. В нашій країні є інфраструктура для їх використання.

Про це заявив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"F-16 запропонували першим. Ми зараз працюємо над F-16, розбудовуємо інфраструктуру під нього… На другому місці в нас стоїть Gripen. І всі запити до Швеції також були надані. Просто цей процес зараз не є пріоритетним, але ми розглядаємо можливість отримання цих літаків. Інфраструктура для них вже підходяща", - пояснив Голубцов.

Він зазначив, що Gripen може використовувати навіть звичайні автомобільні дороги і не потребує якогось спеціалізованого покриття. А також використовує всю лінійку західного озброєння.

"Все, що можна використовуватися на F-16, можна використовувати і на Gripen. Тому ми, звичайно, на всіх майданчиках говоримо про те, що ми зацікавлені в отриманні. Тим більше в візії і вже в стратегії розвитку, яка розроблена цього року, також записано, що ми хотіли б мати на озброєнні літаки F-16 і Gripen", - зауважив начальник авіації ПС ЗСУ.

Нагадаємо унікальною частиною безпекової угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

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