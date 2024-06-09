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Прикордонники не фіксують зростання кількості спроб незаконно перетнути кордон після прийняття закону про мобілізацію

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Ухилянти не намагаються перетнути кордон частіше ніж до прийняття закону про мобілізацію

Кількість спроб нелегально виїхати з України не зросла після прийняття закону про мобілізацію.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Не можу сказати, що їхня кількість різко збільшилася, але такі спроби (перетину кордону - Ред.) залишаються щоденно", - пояснив він.

За його словами, більшість таких спроб відбуваються поза межами пунктів пропуску, найбільше - на кордоні з Румунією та Молдовою. Водночас через пункти пропуску чоловіки намагаються незаконно виїхати з країни, використовуючи підроблені документи або ховаючись у конструктивних особливостях транспорту.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Краще б озвучили який закон забороняє виїхати з країни. Проте ні. Таємниця державна.
  • Коди Смарт
    Ухилянти бігають і ловлять цивільних, зовсім не збираються топитися чи блукати.
    А втопилась,скоріш за все,звичайна людина, у якої відібрали вибір і майбутнє... Звичайно я не схвалюю дії цієї людини, але співчуваю просто по людськи. І огидно читати "здох"... це ж українець такий як і ти, така ж людина. Ось так читаєш і думаєш,за яку перемогу ми воюємо? Бо прийде кацап и буде вбивати простих людей? Так тут і українців своїх безліч,що бажають смерті своїм...
  • Storm UA
    Вообще то удивительные законы. Для тех кто в Украине остался, или война или тюрьма. А те кто за границей не ухилянт, а эмигрант, тем в случае прибытия штраф. А если через три года приедут, так вообще нечего не будет. Так как сроки давности. Это как понимать?
    То есть есть смысл сваливать. Пособия по получать, потом если напрягут, устроиться на работы денег заработать, и потом можно уже назад в Украину ехать. Тем более что страна с которой ты будешь уезжать еще тебе за это и заплатит, и билет купит. Есть смысл рисковать, и платить большие деньги за выезд.
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