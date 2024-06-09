На ТОТ Запорізької області окупанти переформатовують навчання у школах під власні воєнні потреби, - очільник ОВА Федоров

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники перетворюють школи на місце, де дітям нав’язують пропаганду на військову тематику. Зокрема, з 1 вересня "навчальна програма" регіону зазнає змін - окупанти додадуть до неї воєнну складову.

Про це розповів у Telegram очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, українським дітям доводиться відвідувати школи, бо інакше їхніх батьків окупанти позбавлять батьківських прав. Посадовець зазначив, що дітям викладають предмети за російською програмою, яка поширює кремлівські наративи. Крім цього, на уроки запрошують військових РФ, які читають школярам лекції.

За словами Федорова, з 1 вересня окупаційна влада переформатовує "навчальну програму" для учнів - до неї додають воєнну складову.

"На уроках замість безпеки життєдіяльності навчатимуть стройовій підготовці та тактиці ведення бою. В життя дітей на ТОТ з минулого повернулася "зарниця" (радянська спортивно-військова гра, - ред.) разом з нормами ГТО. Школярів змушуватимуть розвивати "наукові проєкти" пов’язані зі створенням та управлінням БПЛА", - розповів керівник ОВА.

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Він також додав, що відповідні зміни торкнуться і вишів на окупованих територіях. За словами Федорова, при цивільних закладах вищої освіти загарбники хочуть відкрити кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби.

До слова, раніше про те, що росіяни на ТОТ України планують відкрити кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби при вищих навчальних закладах, розповідав Центр нацспротиву.

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