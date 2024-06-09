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Макрон розпустив парламент Франції на тлі програшу його партії до Європарламенту

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Макрон розпустив парламент Франції

У неділю, 9 червня, президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що він розпускає парламент країни - Національні збори та призначає дострокові парламентські вибори.

Про це пише  Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на такий крок Макрон пішов на тлі результатів виборів до Європарламенту. Згідно з результатами екзит-полів, у Франції перемагає ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання", отримавши майже 32%. Своєю чергою пропрезидентська партія "Відродження" посіла друге місце, з результатом близько 16%. 

"Я не можу вдавати ніби нічого не сталося... Саме тому, провівши консультації, передбачені статтею 12 нашої Конституції, я вирішив знову надати вам вибір нашого парламентського майбутнього шляхом голосування", - заявив Макрон.

Президент Франції, коментуючи попередні результати виборів до Європарламенту, сказав, що цей результат "не є хорошим для партій, які захищають Європу".  Він також додав, що ультраправі набирають популярність повсюдно на Європейському континенті.

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Французькі ЗМІ повідомляють, що перший тур виборів до Національних зборів відбудеться 30 червня, а другий - 7 липня.

Додамо, що у неділю, 9 червня, у 20 країнах Європи відбулися вибори до Європейського парламенту.

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Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    Вільний від передвиборчого популізму політик творить популярносправедливі для демокартії дійства!

    нетряпкаякась !!! вчись!!! й стань нарешті НЕ тряпкою Єрмака, тобі повага в історії батьківщини та твоїх твоїх дітей ПОХ? Виграти ти вже ніколи не виграєш на виборах - рятуй хоча б шанс на реабілітацію! себе як батька та політика !! Якщо тобі ПОХ батьківщина!
  • Ан Мур
    Рішення емоційне. Політик не має права дозволяти собі емоційні рішення.

    ЗІ: Зеленський - не політик (він - паяц); тому він дозволяє собі безліч невиправданих емоційних рішень. Тому і живе Україна в цій біді.
  • Rostyslav Komarnytsky
    А Зєлєнскій на тлі падіння рейтингу "Слуги наріда" еа такий крок не здатний. Я розумію, що не можна проводити вибори під час війни, але можна створити уряд народної довіри, викинувши геть найбільш одіозних слуг. Так, Зєлєнскій не Макрон і тому ніколи не стане справжнім лідером країни.
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