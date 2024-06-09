Макрон розпустив парламент Франції на тлі програшу його партії до Європарламенту

У неділю, 9 червня, президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що він розпускає парламент країни - Національні збори та призначає дострокові парламентські вибори.

Про це пише Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на такий крок Макрон пішов на тлі результатів виборів до Європарламенту. Згідно з результатами екзит-полів, у Франції перемагає ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання", отримавши майже 32%. Своєю чергою пропрезидентська партія "Відродження" посіла друге місце, з результатом близько 16%.

"Я не можу вдавати ніби нічого не сталося... Саме тому, провівши консультації, передбачені статтею 12 нашої Конституції, я вирішив знову надати вам вибір нашого парламентського майбутнього шляхом голосування", - заявив Макрон.

Президент Франції, коментуючи попередні результати виборів до Європарламенту, сказав, що цей результат "не є хорошим для партій, які захищають Європу". Він також додав, що ультраправі набирають популярність повсюдно на Європейському континенті.

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Французькі ЗМІ повідомляють, що перший тур виборів до Національних зборів відбудеться 30 червня, а другий - 7 липня.

Додамо, що у неділю, 9 червня, у 20 країнах Європи відбулися вибори до Європейського парламенту.

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