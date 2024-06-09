Частина Херсона залишилась без водопостачання через аварію на мережі
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Через аварію на водопровідній мережі у Корабельному районі Херсона відсутнє водопостачання у понад сотні будинків.
Про це повідомив у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"Через аварію на водопровідній мережі наразі без водопостачання близько 100 приватних та до десятка багатоквартирних будинків у Корабельному районі Херсона", - розповів посадовець.
Мрочко зазначив, що фахівці Херсонського водоканалу з'ясовують причини аварії. Також вони проводять ремонтні роботи, які обіцяють завершити завтра, 10 червня.