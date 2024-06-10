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Поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату та поранив жінку в Києві

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Місце вибуху гранати в Шевченківському районі Києва

Ввечері 9 червня в Києві чоловік підрвав гранату, внаслідок детонації постраждала жінка. Поліція затримала зловмисника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.

Зазначається, що інцидент відбувся в Шевченківському районі столиці.

Повідомлення про подію надійшло до поліції Києва 9 червня, близько 22:00.

За інформацією правоохоронців, місцевий мешканець, 1977 року народження, кинув в бік фасаду багатоповерхового будинку гранату, яка відскочила від будівлі, впала на землю й вибухнула.

"Внаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, їй надана медична допомога, зараз її життю нічого не загрожує. Зловмисник втік, поліцейські встановили його місцезнаходження та наразі з ним спілкуються слідчі. Невдовзі події буде надана правова кваліфікація", - зазначають в поліції.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Yevhenii
    Нашо кідати де попало? Піди кинь в депутатів, наприклад.
  • Герхард
    А може хтось з перехожих зробив би з особистої зареєстрованої зброї дірку в голові того довбойоба і нічого не було б.
  • Alex Nosov dd1cb531
    Неее. Лучше пускай гранаты и оружие будут только у преступников. И тогда все будет хорошо. Верно?
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