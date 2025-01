Прем’єр Бельгії де Кроо подасть у відставку через провал його партії на виборах

Очільник бельгійського уряду Александер де Кроо заявив, що піде у відставку через програш його партії Open VLD на парламентських виборах.

Про це інформує видання Le Soir, передає Цензор.НЕТ.

Де Кроо визнав поразку своєї партії та привітав переможців виборів, консервативну партію N-VA, що дотримується ідеології фламандського націоналізму.

Зазначається, що на національних виборах N-VA взяли понад 18%, а партія прем’єра, ліберальна Open VLD - менше 6%. У Бельгії одночасно з виборами до Європарламенту відбувалися національні парламентські вибори.

"Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я подаю у відставку з посади прем'єр-міністра. Але ліберали сильні. We will be back (Ми повернемось - Ред.)", - підкреслив він.

Попри невисокий результат партії, однопартійці привітали аплодисментами виступ де Кро та підтримали його.

Прем’єр заявив, що його наступник, нових повноцінний очільник уряду Бельгії, має бути призначений "швидко". Утім ця швидкість залежить від формування коаліції.

