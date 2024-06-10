Окупанти примушують школярів на ТОТ співати пісні про Росію в межах пропагандистського флешмобу, - Центр нацспротиву
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Росіяни вигадали новий пропагандистський флешмоб до якого примусово залучають школярів на тимчасово окупованих територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.
Зазначається, що з 12 червня діти мають співати пісні про Росію в межах нацистського конкурсу "пісні про рідну країну".
"До участі примусово залучають дітей з ТОТ, адже саме їх пісні стануть основним лейтмотивом пропаганди про "російські території". Кожен регіон отримав план з участі дітей, який тепер має виконати. Відповідальними є департаменти освіти при окупаційних адміністраціях, які далі спускають план участі до шкіл", - розповідають в ЦНС.