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Окупанти примушують школярів на ТОТ співати пісні про Росію в межах пропагандистського флешмобу, - Центр нацспротиву

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цнс

Росіяни вигадали новий пропагандистський флешмоб до якого примусово залучають школярів на тимчасово окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що з 12 червня діти мають співати пісні про Росію в межах нацистського конкурсу "пісні про рідну країну".

"До участі примусово залучають дітей з ТОТ, адже саме їх пісні стануть основним лейтмотивом пропаганди про "російські території". Кожен регіон отримав план з участі дітей, який тепер має виконати. Відповідальними є департаменти освіти при окупаційних адміністраціях, які далі спускають план участі до шкіл", - розповідають в ЦНС.

Читайте: Росіяни на окупованих територіях знову виселяють із свого помешкання українців, - Центр національного спротиву

Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • gemixx11 07198661
    Хто родився рабом тому свобода не потрібна
  • Marta fa459c15
    тому що подружка дочки - дурне село, яке вирвалось до міста.
    і говорить російською, бо боїться признатись, що воно з села
  • Яр Холодний
    На жаль - не дуже часто так виходить Якщо людей з дня на день обзивать свинями - переважна більшість - зарохкає! Патріотом виросте лише той хто в собі збереже "стержень спротиву" - навіть несвідомого По собі знаю Вчився з багатьма українцями Учився у Сибіру Але коли пробував з ними говорить українською мовою - багато хто "лупив баранячі очі" та дивився як на ідіота НЕ виключаю - що й "тарабанив" про це "особістам" Що тільки укріпило в мені бажання "не забуть мову"! Пізніше в сім"ї мої діти чули тільки українську В результаті володіють трьома мовами - і це допомагає в житті А багато хто й зараз "перероджується" Подружка дочки поїхала в Київ Прожила там кілька років І тепер приїжджає до батьків та щебече навіть не поліським "суржиком" а "правильной русской речью" А працює у держустанові! У МВС!
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