Новини

В окупованому Криму пролунали потужні вибухи. ФОТО

21 27015
Вибухи у Криму

Вночі 10 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, загарбники перекрили Кримський міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські та місцеві Telegram-канали.

Місцеві мешканці розповіли, що вибухи було чутно Євпаторії, Красноперекопську, у Джанкойському, Бахчисарайському та інших районах. Також повідомляється про  роботу російської ППО біля села Воробйово Сакського району. У Красноперекопському районі мешканці нарахували вісім вибухів.

Крім того, загарбники вчергове перекрили Кримський міст. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Керченській поромній переправі має важливе значення. Це головний спосіб логістики для росіян до Криму, - речник ВМС Плетенчук

Також повідомляється про ймовірний приліт по військовому об'єкту біля села Наумівка Сакського району. Крім того, можливе влучання ракет у наземний об'єкт поблизу Євпаторії. Однак ця інформація наразі потребує підтвердження.

А у селі Михайлівка Сакського району синхронно з вибухами зникла електрика.

Вибухи у Криму 10 червня
Вибухи у Криму 10 червня

Автор: Марина Макєєва

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Gary Grant
    Фсьо сбілі. Патєрь нєт.))
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Навєрна шота случілась шота навєрна праізашло...
  • Лис Микита 4754e778
    Вообщє нє хочу уєзжать із Крима...Как здєсь класно вообще...Как у сєбя дома жилі, настолько всьо душевно, по-домашнєму)
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини