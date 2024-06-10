Новини

Партія прем’єр-міністра Фіцо зазнала поразки на виборах до Європарламенту у Словаччині

8 02614
прем’єр Словаччини Роберт Фіцо

Партія прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Smer-SD ("Курс – соціальна демократія") визнала поразку на виборах до ЄС та привітала переможців виборів партію "Прогресивна Словаччина".

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише The Slovak Spectator.

Ліберальна опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" (PS) набрала 27,8% голосів на виборах до Європарламенту. Це дає партії шість місць.

Партія Фіцо Smer набрала 24,8% голосів і забезпечує п'ять місць із 720 членів.

Нагадаємо, у неділю, 9 червня, президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що він розпускає парламент країни - Національні збори та призначає дострокові парламентські вибори. Також через провал партії на виборах прем’єр Бельгії де Кроо подасть у відставку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Європарламенті буде створена більшість з проєвропейськими та проукраїнськими силами, - фон дер Ляєн

Автор: Марина Макєєва

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Артем Легенький
    Таке буває коли вдаєшся до підтримки пі.дароосійського, оскільки все що пов'язано з кацапами у всьому цивілізованому світі рівнозначне слову погане, фашиське, непотрібне та те що підлягає знищенню, всі політики та лідери у будь яких країнах що підтримують х@йло врешті решт у кращому для них випадку залишаться на смітнику історії, в гіршому для них, але кращому для всіх з ними трапиться те ж що і з фашистами в Гаазі
  • Лис Микита 4754e778
    Та тьотка в чорному,з косою(прим.не плутати з Юлією Володимирівною),ніяк не може пробратись в палату Фіцо через щільну охорону,щоб вручити йому квиток на концерт Кобзона під акомпанемент хора Алєксандрова?
  • Серафим Полубес 42ca1506
    Невже таке буває, щоб при програші прем'єри подаввали у відставку??
    Повчились би у нашого Простроченого!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини