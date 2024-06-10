Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 519 750 осіб (+1190 за добу), 7879 танків, 13 644 артсистеми, 15144 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 519 750 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 519750 (+1190) осіб,
- танків ‒ 7879 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15144 (+13) од,
- артилерійських систем – 13644 (+51) од,
- РСЗВ – 1098 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 837 (+1) од,
- літаків – 358 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11010 (+28),
- крилаті ракети ‒ 2278 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2267 (+14)