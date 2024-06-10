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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 519 750 осіб (+1190 за добу), 7879 танків, 13 644 артсистеми, 15144 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 519 750 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 519750 (+1190) осіб,
  • танків ‒ 7879 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15144 (+13) од,
  • артилерійських систем – 13644 (+51) од,
  • РСЗВ – 1098 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 837 (+1) од,
  • літаків – 358 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11010 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 2278 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2267 (+14)

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Втрати росіяни на 10 червня

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Ярослав Кийко
    Не було там людей. Людині властиве бажання жити, а у цієї наволочі воно геть відсутнє.
    Самі не живуть, і іншим не дають. Глухий кут еволюції.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3760 день москальсько-української війни.
    146! одиниць техніки 1 пєпєлац та 1190! чумардосів за день.
    Арта 52!, броня 23, логістика 57!
    Знищені БПЛА досягли 11 000.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

    P.s. 519 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Ямало-Ненецький автономний округ.
  • частный сектор
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