Знеструмлення у Сумах через аварію: енергопостачання відновлять у найближчі години

У найближчі години електропостачання споживачів у Сумах буде повністю відновлено. Більшість абонентів, які були знеструмлені через аварійну ситуацію напередодні ввечері, вже підключені до електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що вночі у Сумській області з технічних причин вимикався об'єкт енергетичної інфраструктури, знеструмлювались споживачі у Сумах.

"Станом на 6:30 енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" обіцяють відновити енергопостачання повністю впродовж кількох годин.

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