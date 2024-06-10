Новини

Партія Орбана "Фідес" отримала найгірший результат за два десятиліття на виборах до Європарламенту

7 62118
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан

Правляча партія прем'єра Угорщини Віктора Орбана "Фідес", імовірно, отримала свій найгірший результат на виборах до Європейського парламенту. Опозиційна партія "Тиса" (TISZA), яку очолює Петер Мадяр, набрала 30,1%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За попередніми результатами, "Фідес" набрала 44,2% голосів, що значно нижче, ніж прогнозували опитування.

За останні 20 років "Фідес" лише раз набрала менш як 50% голосів - 47,4% у 2004 році. Згідно з попередніми результатами, Орбан отримає 11 місць у Європарламенті, а Мадяр - сім місць.

Читайте також: Партія прем’єр-міністра Фіцо зазнала поразки на виборах до Європарламенту у Словаччині 

Виконавчий директор незалежного аналітичного центру Political Capital Петер Креко заявив, що результат виборів в Угорщині є "величезною перемогою для Петера Мадяра та великою невдачею для Орбана".

Петер Мадяр заявив, що результат є "початком кінця" для Орбана та стане "Ватерлоо для його фабрики влади".

Що відомо про Петера Мадяра?

Юрист і колишній дипломат Петер Мадяр активізував виборців, виступаючи проти корупції та режиму Орбана.

Він пообіцяв повернути мільярди коштів ЄС, призначені для Угорщини, які були заморожені Брюсселем через проблеми верховенства права.

Читайте також: Орбан звинуватив західних лідерів: Намагаються перемогти Росію заради грошей 

Вибори до Європарламенту

Нагадаємо, у неділю, 9 червня, президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що він розпускає парламент країни - Національні збори та призначає дострокові парламентські вибори.

Також через провал партії на виборах прем’єр Бельгії де Кроо подасть у відставку.

Також партія прем’єр-міністра Фіцо зазнала поразки на виборах до Європарламенту у Словаччині.

Автор: Валерiя Сушкова

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Владимир Николенко 123e1460
    Так просто кнура-****** не відтягнути від корита.буде триматися ратицями до останнього.
  • Алекс Скела
    Фідес отримала пінес.
  • борис фесенко 19937ff6
    Чекаємо замах на Мадяра. Жаба повторить дії хло, бо є його другом. Мадяр = Нємцов.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини