Протягом тижня на Покровському, Оріхівському та Сіверському напрямках армія РФ атакувала ще інтенсивніше, - Генштаб

За тиждень відбулося понад 700 бойових зіткнень. Росія завдала 15 ракетних ударів, 431 авіаудар, зокрема з 367 КАБами. Росіяни провели 21 000 обстрілів, зокрема 733 - з реактивних систем залпового вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу Андрій Ковальов.

Ситуація на Харківщині

Протягом тижня на Харківському напрямку росіяни здійснили 35 атак у районі населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця, Вовчанськ. ЗСУ зупинили наступ противника.

На Куп'янському напрямку росіяни проводили наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Іванівка і північно-східніше Дружелюбівки Харківської області, Мясожарівка та Андріївка – Луганської області. Захисники відбили 73 атаки за тиждень.

Бойові дії на сході

37 атак за тиждень ЗСУ відбили на Лиманському напрямку у районах Серебрянське лісництво Луганської області, населених пунктів Терни, Торське Донецької області

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 63 атаки в районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Роздолівка Донецької.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 58 атак у районах населених пунктів Часів Яр, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Торецькому напрямку росіяни провели одну безуспішну спробу прорвати оборону в районі Курдюмівки.

На Покровському напрямку захисники відбили 252 атаки окупантів у районі населених пунктів Калинове, Євгенівка, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Новоселівка Перша, Соловйове, Прогрес, Невельське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ у районі населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка. Там ворог 78 разів за тиждень намагався прорвати оборону.

Обстановка на півдні

На Времівському напрямку українські воїни відбили 34 атаки в районах населених пунктів Донецької області Урожайне та Старомайорське.

На Оріхівському напрямку росіяни 40 разів атакували позиції в районі Роботиного, Новоданилівки та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Придніпровському напрямку окупанти провели 26 атак на позиції українських військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

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