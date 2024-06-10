Питання щодо економічного бронювання розглядається, однак напрацьованих алгоритмів поки що немає, - "слуга народу" Веніславський

У Раді не відмовилися від ідеї економічного бронювання, але алгоритмів, як це буде працювати, поки що немає, оскільки це "дуже сенситивне питання".

Про це заявив нардеп "Слуги народу", член Комітету ВР із нацбезпеки Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Питання щодо економічного бронювання розглядається. Воно з точки зору багатьох представників виконавчої влади є актуальним, але якихось вже напрацьованих алгоритмів, які б нам дозволили сказати, що воно буде запроваджено, наразі немає", - сказав він.

Веніславський зауважив, що це питання навряд чи безболісно пройде у парламенті через свою сенситивність, а також наслідки з погляду соціальної справедливості та відповідності Конституції.

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Тому, ймовірно, економічне бронювання не буде запроваджено в короткостроковій перспективі.

"Наприклад, як я вже неодноразово говорив, на мою думку, це може не відповідати Конституції України, тому що буде порушено принцип рівності. Наші колеги з комітету економічного розвитку вважають, що це потрібно, тому що економіка потребує підтримки", - пояснив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

За словами Веніславського, запровадження економічного бронювання стимулювало б економічний розвиток і забезпечило б податкові надходження, які, наприклад, пішли б на закупівлю зброї, виплату зарплат і грошового забезпечення нашим солдатам.

"Це питання дуже складне, неоднозначне, але говорити про те, що вже є якісь ідеї, як його вирішити, на даний момент я не можу", - додав він.

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Економічне бронювання

Нагадаємо, раніше Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо "економічного бронювання" від мобілізації.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада розглядає дві моделі економічного бронювання.