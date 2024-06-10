Лише працівники поліції мають право примусово доставляти особу до ТЦК, - "слуга народу" Веніславський
Право на затримання особи та доставку її до ТЦК має лише Нацполіція, у разі, якщо військовозобов'язаний перебуває у розшуку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.
За словами парламентаря, просто для оновлення військово-облікових даних поліцейські не затримують. Але якщо під час перевірки документів з'ясувалось, що громадянин України перебуває в розшуку (тобто він вже мав бути мобілізований, йому приходили повістки тощо) - то представники Національної поліції можуть затримати та доправити людину до відповідних підрозділів ТЦК та СП.
"І тут без різниці - до чи після 16 липня", - наголосив Веніславський.
Також нардеп пояснив, що примусово до ТЦК або на ВЛК можуть доставляти лише громадян, які перебувають у розшуку.
В розшук їх оголошує Нацполіція на підставі того, що вони ігнорують повістки чи вимоги ТЦК та СП з'явитись.
"І примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону", - підсумував Веніславський.