Росіяни минулої доби вдарили керованими авіабомбами по Новоєгорівці Луганської області

Протягом минулої доби російські загарбники активно застосовували авіацію на Луганщині. Зокрема, учора керованими авіаційними бомбами він поцілив по Новоєгорівці та Серебрянському лісу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Невське, Куземівка, Макіївка та Стельмахівка обстріляні з мінометів та зі ствольної артилерії. Невське й Куземівка – ще й з реактивної.

Також наші військові зупинили ворога в районі Невського", - йдеться в повідомленні.

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