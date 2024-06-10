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Електронних повісток чи направлень на ВЛК у "Резерв+" не буде, - "слуга народу" Веніславський

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У Раді відповіли, чи вводитимуть електронні повістки

Верховна Рада та уряд не планують запроваджувати електронні повістки для військовозобов'язаних через електронні кабінети.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", член Комітету ВР із нацбезпеки Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Це питання ми обговорювали й дуже дискутували над ним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде", - наголосив він.

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Також не планується запровадження електронних направлень на військово-лікарські комісії. Це не передбачено законом про мобілізацію.

"Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", - додав Веніславський.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    чи варто вірити зеленому випердку
    вони відповідають за свої слова ?
  • Andrew Tymoshenko 026bb96e
    Подожду обеда, пока не опровергнут))
  • Богдан Сварга
    Ще хтось вірить в заяви слуг невідомого народу?
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