Німеччина не заохочуватиме українців до повернення додому, - міністерка Шульце

Уряд Німеччини не підштовхуватиме українців, які мають тимчасовий захист в країні, до повернення на Батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel, про це заявила міністерка розвитку у федеральному уряді Німеччини Свенья Шульце.

За її словами, Німеччина не планує заохочувати українців до повернення додому.

"Це залишається індивідуальним рішенням українців, які знайшли у нас прихисток, чи хочуть вони повертатися на Батьківщину. ... Німеччина не здійснює ніякого тиску і не виплачує заохочень для повернення", - пояснила Шульце.

Зараз в Україні відчувається дефіцит кадрів. Це, на думку міністерки, могло б посприяти розв'язанню проблеми. Водночас ще однією проблемою є визнання в Україні отриманої за кордоном нової кваліфікації.

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