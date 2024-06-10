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Німеччина не заохочуватиме українців до повернення додому, - міністерка Шульце

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Німеччина не заохочуватиме українців повертатися додому

Уряд Німеччини не підштовхуватиме українців, які мають тимчасовий захист в країні, до повернення на Батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel, про це заявила міністерка розвитку у федеральному уряді Німеччини Свенья Шульце.

За її словами, Німеччина не планує заохочувати українців до повернення додому.

"Це залишається індивідуальним рішенням українців, які знайшли у нас прихисток, чи хочуть вони повертатися на Батьківщину. ... Німеччина не здійснює ніякого тиску і не виплачує заохочень для повернення", - пояснила Шульце.

Зараз в Україні відчувається дефіцит кадрів. Це, на думку міністерки, могло б посприяти розв'язанню проблеми. Водночас ще однією проблемою є визнання в Україні отриманої за кордоном нової кваліфікації.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Михайло Иляш
    Молоді жінки дадуть їм культурне і не ісламське потомство. Молоді чоловіки - податки. Це ж не ісламісти - такі Німеччині треба. Взагалі україні треба всім крім фсбшникам у владі
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Тому що ті пенсіонери свого часу податки сплачували. Так що то не Ви пенсії платите.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Все правильно. Капіталізм - це в першу чергу конкуренція. В тому числі і за працівника, і за військового. Саме тому там існує ринок праці, існує рекрутинг, в тому числі і військовий. У совку презирливо професійних військових нащивали найманцями. Але оті найманці, чи "дикі гуси" змінювали владу у країнах середнього розміру, вирішували ситуацію на користь свого наймача у зонах конфліктів у всіх частинах світу. Нашим зеленим комуністам пора зрозуміти, що насильно не повернеш тих, що виїхали, як і не втримаєш тих, хто хоче це зробити. Те ж стосується і мобілізації.
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