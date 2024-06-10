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Євлаш про ураження російського багатоцільового винищувача Су-57: Він системно не застосовувався

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Вперше уражено Су-57

За час повномасштабного вторгнення війська РФ застосовували літаки Су-57 буквально лічені рази. Найчастіше їх використовували на досить віддаленій дистанції від лінії зіткнення.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"І бачили його, коли він застосовував керовані авіаційні ракети. Проте про системність, постійне застосування, досить близький підхід до державного кордону або лінії зіткнення не доводилося говорити", - зауважив Євлаш.

Як пояснює речник Повітряних сил, росіяни, розуміючи що цей літак коштує мільярди доларів, не хотіли наражати його на небезпеку.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 8 червня на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Антип61
    Крейсер Мацква теж системно не застосовувався. Але репутаційні втрати рашки від таких втрат в сотні разів більше, ніж прямі військові. Коли Китай, Іран, П.Корея зрозуміють, що рашка - то надто токсичний союзник, раші швидко прийде капець. Індія це вже, здається, починає розуміти.
  • Maksim Perepelitca
    Ну то кацапам нема про що й плакати . Всього лиш - втратили якусь безкорисну вундервафлю .
  • Qq Qqq f1a4586b
    Чому? Станок може і коштує, і якщо зробити на ньому тільки 10 олівців то собівартість так і буде. Але при масовому виробництві все стає на всої місця
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