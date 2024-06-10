Євлаш про ураження російського багатоцільового винищувача Су-57: Він системно не застосовувався

За час повномасштабного вторгнення війська РФ застосовували літаки Су-57 буквально лічені рази. Найчастіше їх використовували на досить віддаленій дистанції від лінії зіткнення.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"І бачили його, коли він застосовував керовані авіаційні ракети. Проте про системність, постійне застосування, досить близький підхід до державного кордону або лінії зіткнення не доводилося говорити", - зауважив Євлаш.

Як пояснює речник Повітряних сил, росіяни, розуміючи що цей літак коштує мільярди доларів, не хотіли наражати його на небезпеку.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 8 червня на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.