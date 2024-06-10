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РФ надіслала ноту протесту Вірменії через візит її посла до Бучі: "Відверто недружній крок"

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МЗС РФ направило ноту протесту Вірменії через візит посла до Бучі

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія надіслала Вірменії ноту протесту після візиту посла Вірменії із вірменською делегацією до міста Буча на Київщині. 

Як інформує Цензор.НЕТ, її цитують російські ЗМІ.

"Розцінюємо відвідування м. Буча головами столичного адміністративного району Нор Норка Тиграном Тер-Маргаряном та вірменської дипмісії Володимиром Карапетяном як відверто недружній крок з боку офіційного Єревана. У зв'язку з передачею допомоги на потреби ЗСУ та зробленими там неприпустимими висловлюваннями на адресу Росії направили ноту протесту до МЗС Вірменії", - сказав представниця МЗС країни-окупанта.

"Прикро, що з цим солідаризується вірменська влада", - додала Захарова.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    ..
  • Деніс Войцеховський
    Так Буча - то "голлівудскій фєйк".
    Чому ж так тоді палає дупа?
  • Ирина Корзун
    ***** та його ******* дуже ретельно хочуть приховати свої злочини у Бучі, а причетних до їх розголошення суворо карають. Хоча всі їхні злочини задокументовані та пораховані, весь світ їх побачив, ті, хто про них розповідав отримав по 8-9 років.
    Буча - це те місто, де нелюди показали всьому світу, що вони хочуть зробити з усією Україною та її народом.
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