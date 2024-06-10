РФ надіслала ноту протесту Вірменії через візит її посла до Бучі: "Відверто недружній крок"

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія надіслала Вірменії ноту протесту після візиту посла Вірменії із вірменською делегацією до міста Буча на Київщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, її цитують російські ЗМІ.

"Розцінюємо відвідування м. Буча головами столичного адміністративного району Нор Норка Тиграном Тер-Маргаряном та вірменської дипмісії Володимиром Карапетяном як відверто недружній крок з боку офіційного Єревана. У зв'язку з передачею допомоги на потреби ЗСУ та зробленими там неприпустимими висловлюваннями на адресу Росії направили ноту протесту до МЗС Вірменії", - сказав представниця МЗС країни-окупанта.

"Прикро, що з цим солідаризується вірменська влада", - додала Захарова.

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