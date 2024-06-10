На Східному напрямку минулої доби ЗСУ знешкодили понад 1000 російських окупантів та пункт управління БпЛА, - ОСУВ "Хортиця"

Протягом 9 червня в зону відповідальності ОСУВ "Хортиця" ліквідовано 1053 російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Telegram-каналі "Хортицький вітер".

Лише на східному напрямку втрати росіян за минулу добу становлять:

особового складу - 1053;

танків - 10;

бойових бронемашин - 13;

гармат і мінометів - 37;

протитанкових засобів - 2;

автомобільної техніки - 42;

спеціальної техніки - 12

БпЛА - 785;

пунктів управління БпЛА - 1;

укриттів - 35;

складів боєприпасів - 7;

складів ПММ - 1.

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