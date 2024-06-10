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На Східному напрямку минулої доби ЗСУ знешкодили понад 1000 російських окупантів та пункт управління БпЛА, - ОСУВ "Хортиця"

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окупанти,знищення

Протягом 9 червня в зону відповідальності ОСУВ "Хортиця" ліквідовано 1053 російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це йдеться в повідомленні Telegram-каналі "Хортицький вітер".

Лише на східному напрямку втрати росіян за минулу добу становлять:

  • особового складу - 1053;
  • танків - 10;
  • бойових бронемашин - 13;
  • гармат і мінометів - 37;
  • протитанкових засобів - 2;
  • автомобільної техніки - 42;
  • спеціальної техніки - 12
  • БпЛА - 785;
  • пунктів управління БпЛА - 1;
  • укриттів - 35;
  • складів боєприпасів - 7;
  • складів ПММ - 1.

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Автор: Марина Макєєва

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