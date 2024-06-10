Казахстан ще не визначився щодо участі у Глобальному саміті миру

Про це повідомив офіційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Про участь нашої держави в цьому саміті поки що невідомо", - відповів Смадіяров журналістам на відповідне запитання в понеділок на брифінгу в Астані.

Раніше Смадіяров заявляв, що участь Казахстану в саміті буде розглянуто з урахуванням графіка міжнародних заходів та офіційної позиції Казахстану з цього питання.

"Казахстан історично підтримує однаково тісні політичні, економічні та культурно-гуманітарні відносини і з Україною, і з Росією", - зазначав Смадіяров.

Також читайте: Генсек ООН Гутерріш не поїде на Глобальний саміт миру до Швейцарії

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Китаю не буде на Глобальному саміті миру

За даними ЗМІ, Китай підтвердив, що не братиме участі у Глобальному мирному саміті, який відбудеться у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна без позитиву сприймає цей факт.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.