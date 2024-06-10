Росіяни регулярно змінюють висоту та швидкість ракет і дронів, - Повітряні сили

У Повітряних Силах ЗСУ відмічають постійну зміну тактики ударів ракетами та дронів по інфраструктурі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш.

"Ми бачимо, що ворог постійно зберігає присутність своїх ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed", які застосовує з півночі та з півдня нашої країни. Зокрема, під ударом залишається наша енергетична інфраструктура. Ми бачимо також і комбіновані атаки з боку росіян: ракети Х-101 та Х-555 в поєднанні з БпЛА. Ворог також постійно застосовує зміни тактики: змінює висоти, швидкість, постійно шукає різні варіанти, як можна дістатися тих чи інших об'єктів", - сказав він.

Водночас речник акцентував на ефективності роботи протиповітряної оборони України.

"Більшість ракет і дронів збиваються. Ми маємо свою розвідку, маємо напрацювання, аби ефективно відбивати удари противника", - сказав він.

Євлаш додав, що силам протиповітряної оборони необхідно більше установок та різного типу боєприпасів для того, аби краще захищати територію країни.

Нагадаємо, раніше Євлаш повідомив, що останнім часом українські війська фіксують тактику російських літаків, які "каруселлю" залітають і скидають бомби у напрямку Харкова та Харківщини.

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