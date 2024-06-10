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ЗСУ вдруге за тиждень уразили російський "Тюльпан" на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"

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ЗСУ знищили Тюльпан окупантів

Сили оборони України вдруге за тиждень уразили самохідний міномет "Тюльпан" російських окупантів під Іванівським на Донеччині.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Минулого разу "Тюльпан" було уражено 6 червня на Торецькому напрямку. 10 червня Волошин повідомив про друге таке ураження під Іванівським на Донеччині.

САУ "Тюльпан"

2С4 "Тюльпан" - радянський самохідний міномет великого калібру 240 мм. Установку використовують для знищення найбільш укріплених фортифікацій, скупчень живої сили, озброєння та військової техніки. Також їх застосовують для знищення об'єктів та цілей, ураження яких іншим артилерійським знаряддям недоступне.

"Тюльпан" рашисти не застосовують масово.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Русский Алкаш
    Взагалі Тюльпан це на САУ. Навіщо вводити в оману читачів?
  • Алекс Скела
  • Русский Алкаш
    САУ - це Самоходна Артелерійська Установка.
    2С4 "Тюльпан" це самохідний міномет, який озброєний казнозарядним 240-мм минометом 2Б8.
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    Для тебе гармата, міномет, мортира і гаубиця схоже не мають різниці. А долари, євро, гривня мають різницю? Бо це гроші.
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