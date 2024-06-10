Адміністратору Telegram-каналу "Повістки Вінниця" загрожує до 8 років тюрми, - СБУ

Чоловікові, який у мережі розповідав, де роздають повістки на Вінниччині, повідомлено про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління СБУ Вінниччини.

Йдеться про 30-річного підприємця з Хмільника Вінницької області. Чоловік ігнорував призов на військову службу і закликав українців ухилятися від мобілізації.

"Встановлено, що фігурант створив та адміністрував Телеграм-канал, в якому дискредитував законну діяльність Збройних Сил України та інших військових формувань у період дії воєнного стану. Зокрема, зловмисник публікував повідомлення стосовно місць здійснення представниками ТСЦ та СП мобілізаційних заходів на території регіону із оповіщення населення призовного віку", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років тюрми.

За даними ЗМІ, йдеться про Telegram-канал "Повістки Вінниця".

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