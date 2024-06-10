У Рижівці на Сумщині ворог спробував реалізувати операцію пропагандистського характеру: російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає, - Зеленський

У Сумській області продовжується активність російських ДРГ. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в регіоні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що заслухав доповіді головкома Олександра Сирського - з подробицями по всіх напрямках.

"Сумщина: наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують. І будуть знищувати. Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", - повідомив Зеленський.

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На Харківщині, за його словами, тривають наші контрударні дії.

"Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати.

Донеччина: найбільш важко. Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій", - наголосив він.

На південних напрямках ситуація загалом без змін. Україна продовжує посилювати позиції.

"Дякую всім нашим солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які зараз у боях та на бойових постах і повністю реалізовують наші завдання в цій війні. Цей тиждень надзвичайно важливий для українських міжнародних позицій. Дипломатія, щоб досягати необхідних результатів, завжди повинна спиратися на ефективну силу. Саме тому зараз маємо вистояти проти будь-яких російських ударів та провокацій на фронті й у прикордонні. І маємо завдавати окупанту саме таких втрат, які наближають нашу українську перемогу на всіх рівнях", - резюмував Зеленський.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що глава Чечні Рамзан Кадиров 9 червня заявив, що військові підрозділу "Ахмат" нібито захопили село Рижівка на Сумщині, яке знаходиться поблизу кордону з Курською областю. Українська влада стверджує, що Рижівка перебуває під контролем Сил оборони й російських військ там немає.