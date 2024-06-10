Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці

Мустафа Найєм через системні перешкоджання написав заяву про звільнення з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження. Починаючи з листопада минулого року, команда Агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод", - зазначив він.

Далі Найєм детально розповів, з якими перешкодами йому з командою довелося зіштовхнутися.

Також читайте: Трипільська ТЕС була надто великою, її неможливо було захистити інженерними спорудами, - голова Держагентства інфраструктури Найєм

Скасування бюджетів на проєкти

"ПЕРШЕ. Нам повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг. Я усвідомлюю обмеженість ресурсів та важливість військових витрат. Але скасування коштів на утримання інфраструктури неминуче позначиться в першу чергу на стані доріг оборонного значення і, як наслідок, на всій військовій логістиці. Якщо це не зміниться, наступного сезону нас чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції", - зазначив він.

Бюрократія

"ДРУГЕ. Нас почали "кошмарити" бюрократією, коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в Уряді місяцями, поверталися по шість-вісім разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі. Прямо зараз Уряд вже третій місяць не погоджує виплату майже 150 млн євро, які були запозичені державою у ЄІБ для критично важливих проєктів, у тому числі, водогону та захисту енергетики. Все це має наслідки, про які я неодноразово офіційно повідомляв. Невчасна оплата роботи підрядників підриває довіру до держави; затримка з фінансуванням - сповільнює, а у деяких напрямках - повністю зупинило будівельні роботи, а це - втрата довіри і ринку, і місцевої влади, і громадян. Але головне, що усе це негативно впливає на обороноздатність країни, логістику вантажів, захист критичної інфраструктури та експорт наших товарів. Зрозуміло, що такі дії рано чи пізно мають спричинити критику нашої команди і невдоволення міжнародних партнерів", - додає він.

Урізання заробітної плати співробітникам

"ТРЕТЄ. На додаток до цього з початку року Агентству суттєво обрізали заробітну плату - левовій частині працівників було зрізано до 68% зарплати. Уряд зробив це всупереч будь-якій логіці та здоровому глузду. І ні, у нас не було космічних зарплат - старший спеціаліст Агентства отримував трохи більше 30 тисяч гривень, а зараз - 14. Внаслідок цього з початку року ми вже втратили 25% нашого колективу, про що я неодноразово писав листи прем’єр-міністру України, СБУ, НАЗК та Міністерству фінансів, і про що неодноразово говорилося послами G7 на зустрічах з головою Уряду. Вважаю, що це було зроблено умисно, щоб в Агентстві, яке певною мірою стало взірцем побудови процесів з "0", просто не залишилося фахових і вмотивованих людей, а саме Агентство визнали неефективним та непотрібним", - зазначає чиновник.

Попри всі ці перепони, за весь час великої війни Агентство не провалили і не зупинили жодного проєкту, жодного військового вантажу, жодного евакуаційного маршруту. На сьогодні Агентство одночасно координує роботу 353 (!) будівельних майданчиків з відновлення по всій країні.

Також читайте: У Держагентстві відновлення заперечили причетність до зведення захисту на зруйнованій Трипільській ТЕС

"Це - найскладніша робота в моєму житті", - акцентує увагу Найєм.

Втім, за його словами, за рік їм вдалося реалізувати велику кількість проектів. Після деокупації постраждалих регіонів відновлено майже 1,3 тис. км автошляхів та рух 330 мостами. 29 найбільших пунктів пропуску на західному кордоні відремонтували та розпочали проектні роботи з реконструкції та будівництва двох нових пунктів. Після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС у надстислі терміни збудували 155 км магістрального водогону у Дніпропетровській області, який забезпечить питною водою 1,5 млн людей.

Захисні конструкції від дронів та ракет

"Одним із найбільших проектів Агентства є спорудження захисних конструкцій від дронів та ракет на 22 розподільчих підстанціях НЕК "Укренерго" та захист 103 обʼєктів енергетики від осколкових уражень, яке було нам доручено рішенням Ставки Верховного головнокомандувача. Усі роботи щодо захисту від дронів та осколків виконані. І саме завдяки цьому після останніх обстрілів енергетикам вдалося у найкоротші терміни відновити постачання електроенергії у Харківській, Одеській та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.

"Це робилося без зайвого піару, перерізання стрічок і фотосесій. Це була наша робота, а не подвиг. Працюючи у неймовірно критичних умовах, ми розробили та впровадили велику кількість стандартів у проведенні закупівель, які дали результат вже у перший рік - сотні мільйонів зекономлених коштів та визнання ринку. Ми також перші розпочали практику оприлюднення цін на основні матеріали, щоб забезпечити прозорість та ефективність використання державних коштів і захистити довіру до Агентства", - додає Найєм.

Також читайте: НАБУ завершило слідство щодо двох депутатів у справі про спробу підкупу Найєма

"Все це було можливо завдяки підтримці Міністерства та міністра, які дозволяли приймати самостійні рішення та досягати результатів, не чекаючи ударів у спину. Із звільненням міністра це стало неможливим, і останнє рішення голови Уряду про скасування моєї офіційної участі у Конференції з відновлення України у Берліні це підтвердило. Мені не буде соромно за те, що ми встигли зробити під час повномасштабного вторгнення.

Звісно, були й помилки і недоліки, без яких неможливо втілювати у життя проекти такої складності і у таких умовах. Але ми завжди реагували і прагнули зробити краще. Зрештою, ми показали, що державний апарат може працювати прозоріше, а державні службовці - брати на себе відповідальність і досягати результатів без зайвої бюрократії. І мені буде щиро прикро, якщо наші плани, процеси і стандарти в цій сфері будуть зруйновані", - додає він.

Очевидно, як зазначає Найєм, його команда не завжди вписувалася у сьогоднішній стиль та команду державного управління.

"І не виключаю, що згодом будуть намагання переслідувати та дискредитувати нашу роботу у публічній площині. Насправді, це вже відбувається тривалий час. Я готовий до цього і перед звільненням звернувся до усіх правоохоронних та контролюючих органів з проханням вжити усіх заходів щодо перевірки законності та прозорості рішень, які приймалися Агентством.

Заява Найєма про звільнення

Сьогодні написав заяву про звільнення і попрощався з командою Агентства та керівниками Служб відновлення у регіонах. Розуміючи відповідальність, яка лежить на нашій команді, я виконуватиму свої обов’язки до прийняття рішення Урядом про моє звільнення і передам справи наступникам. Готовий зробити все від мене залежне, щоб Агентство продовжило реалізацію критично важливих для країни проектів. Наразі вся наша команда та Служби відновлення у регіонах продовжують працювати у штатному режимі", - додає він.

Також читайте: Держагентство відновлення спростило умови участі у тендерах для приватних забудовників

"Я був призначений головою Агентства відновлення за поданням міністра Олександра Кубракова, разом з ним ми починали роботу у Міністерстві, де я майже рік був його заступником, і де ми спільно започаткували перебудову і очищення Міністерства та підпорядкованих установ від безглуздої бюрократії та корупції. Щиро вдячний йому за довіру. Я також дякую усій своїй команді, своїм заступникам, керівникам Служб відновлення в областях та численним міжнародним партнерам і дипломатичним установам, які увесь цей час були поруч та допомагали відновлювати Україну", - резюмує він.