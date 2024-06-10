Ексзаступник голови Держмитслужби Черкасський намагається поновитися на посаді через суд

Колишній заступник голови Державної митної служби України (ДМС) Руслан Черкасський подав до суду на Кабмін та намагається поновитися на посаді.

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Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, Київський окружний адміністративний суд розгляне адміністративний позов Черкасського про визнання протиправним та скасування розпорядження про його звільнення 10 червня о 15:00. Позов було подано до Комісії з питань вищого корпусу державної служби, ДМС та Кабміну.

Що відомо про Черкасського?

У лютому 2023 року нардеп Железняк повідомив, що реальне керівництво митницею належало Черкасському, без його звільнення кадрові ротації будуть профанацією. Він зазначив, що без його звільнення на митниці нічого не зміниться.

У березні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у заступника Голови Державної митної служби України Руслана Черкасського $150 тис., нібито отримані в подарунок від батька-пенсіонера.

Цього року, у квітні, "Схеми" знайшли у Черкасського майно на десятки мільйонів доларів у Дубаї.

Руслан Черкаський почав працювати на митниці на початку 90-х і відтоді обіймав там різні посади за всіх президентів України.

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