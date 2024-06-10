Прем’єр Грузії Кобахідзе, який має проросійські погляди, візьме участь у конференції з відновлення України у Берліні

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що поїде на конференцію з відновлення України URC2024, яка відбудеться в Берліні 11-12 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузія Online.

Як зазначається, основна мета заходу - мобілізація міжнародної підтримки для відновлення, реконструкції, реформ і модернізації України.

"URC2024 буде сфокусована на чотирьох тематичних напрямках: мобілізація приватного сектору для відновлення та економічного зростання; соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України; відновлення муніципалітетів та регіонів; вступ до ЄС та пов'язані з цим реформи", - йдеться у заяві уряду.

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Крім того, у межах цієї конференції будуть обговорюватися макроекономічна стабільність, стійкість і безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист довкілля, охорона здоров'я, освіта.

"Глава уряду вирушив до Берліна разом із делегацією, у складі якої міністр закордонних справ Ілля Дарчіашвілі та глава адміністрації уряду Леван Жоржоліані", - додала пресслужба грузинського уряду.

Заяви Кобахідзе про Україну

Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що нібито протести на Майдані "обвалили" Україну сьогодні.

Міністерство закордонних справ України засудило чергову недружню заяву прем'єр-міністра Грузії.

Також раніше Кобахідзе заявив, що закон про "іноагентів" нібито захистить Тбілісі від "українізації".

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