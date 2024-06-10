Ураження російського ВДК в Азовському морі не підтверджено, - Плетенчук

Наразі інформацію про ураження російського великого десантного корабля в Азовському морі не підтверджено.

Про це заявив речник ОК "Південь" Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Було повідомлення про ураження в Азовському морі великого десантного корабля, але цю інформацію ми не підтверджуємо", - сказав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Силами оборони в Азовському морі було атаковано російський десантний корабель.

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