На Сумщині зменшилася активність ворожих ДРГ, - Держприкордонслужба

Наразі спостерігається зменшення кількості спроб заходу ворожих диверсантів на Сумщину.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За останній період ми бачимо певне зниження активності обстрілів на Сумщині, якщо порівняти, наприклад, з весною. Водночас на Сумському напрямку знизилася кількість спроб заходу ворожих ДРГ на територію України та кількість боєзіткнень із ними. Раніше по кілька разів на тиждень могли бути спроби заходу ДРГ, їх викриття і, власне, боєзіткнення, щоб вибити такі групи з території України. За останній час спроб заходу ворожих ДРГ не було", - сказав він.

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Демченко підкреслив, що ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою, і просування ворога не фіксується. Він також додав, що Росія продовжує обстрілювати територію України, зокрема Сумщину, застосовуючи різноманітне озброєння. За його словами, ворог намагається не лише поцілити по місцях розташування Сил оборони нашої країни, прицільно б'є і по населених пунктах, від чого страждають мирні люди та цивільна інфраструктура на прикордонні.