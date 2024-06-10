Росіяни виставили загородзагони з "кадировців" на півночі Харківщини, щоб ті ловили втікачів із поля бою, - ОСУВ "Хортиця"

Окупанти створили загороджувальні загони із "кадировців" та перекинули їх на північ Харківської області, щоб ті не дозолили іншим росіянам втекти із поля бою, де триває наступ.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Є інформація, що вони будуть розміщувати ці підрозділи (кадировців - ред.) для підтримки перегрупування своїх військ. Ворог дотримується тактики виставлення загороджувальних загонів, з-поміж особового складу цього підрозділу "Ахмат". Звичайно, будуть розміщені вони десь на кордонах або поблизу кордонів із північчю Харківщини", - зазначив він.

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За словами Волошина, російська армія на Харківщині зазнала втрат і розбита, тому на підтримку своїх дій ворог змушений маневрувати резервами, переміщувати підрозділи в районі лінії українського держкордону.

"І поповнювати свої сили та засоби за рахунок резервів від повітряно-десантних військ РФ і також 11 та 44 армійських корпусів РФ", - додали в ОСУВ "Хортиця".

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