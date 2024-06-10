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Вночі ЗСУ уразили зенітні ракетні комплекси РФ в Криму, - Генштаб

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с-400,ппо

Сьогодні вночі, 10 червня,  Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника.

Зокрема, у вказаних районах, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400", - йдеться в повідомленні.

Крім того,  відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ.

"Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, вночі 10 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, загарбники перекрили Кримський міст.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • igor shmatko
    Дуже гарна новина! Слава ЗСУ!
  • Тарас Бартусяк
    Дуже добре!
  • Тонка червона лінія
    Йде зачистка від ворожих систем ППО у західній частині Криму. Щоби далі зафіксувати період відновлення відповідного вибитого ешелону.
    Скоріш за все, атака на Керченський міст буде здійснюватись комплексними ударами - балістичних ракет ATACMS та крилатих Storm-Shadow, випущених з літаків, що мають підлетіти якнайближче до кримського узбережжя із заходу. Коли з цієї сторони вже не будуть світитись ніякі радари ППО.
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