Вночі ЗСУ уразили зенітні ракетні комплекси РФ в Криму, - Генштаб

Сьогодні вночі, 10 червня, Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника.

Зокрема, у вказаних районах, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400", - йдеться в повідомленні.

Крім того, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ.

"Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, вночі 10 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, загарбники перекрили Кримський міст.

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