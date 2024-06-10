Російський прапор у Рижівці був замінований. ЗСУ знищили його завдяки дронам та технологіям, - Генштаб
Сили оборони розмінували російський прапор, який диверсанти повісили на одній з будівель у Рижівці Сумської області.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
"Вчора на одній з будівель у Рижівці з'явився російський прапор, який був замінований", - розповів він.
За його словами, українські захисники розуміли, що це може бути смертельна провокація від російських диверсантів або від когось підкупленого російськими загарбниками.
"Тому із застосуванням дронів та новітніх технологій було розміновано цю ганчірку. Більше у Рижівці російської ганчірки немає", - наголосив Ковальов.
У Генштабі додали, що інформація про те, що нібито у Рижівку заходили підрозділи російських військ, не відповідає дійсності.
Заява Кадирова про "захоплення" Рижівки на Сумщині
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що глава Чечні Рамзан Кадиров 9 червня заявив, що військові підрозділу "Ахмат" нібито захопили село Рижівка на Сумщині, яке знаходиться поблизу кордону з Курською областю. Українська влада стверджує, що Рижівка перебуває під контролем Сил оборони й російських військ там немає.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що російська армія спробувала реалізувати пропагандистську операцію в селі Рижівка. Станом на ранок 10 червня у населеному пункті ворога немає, російський прапор у селі знищено.