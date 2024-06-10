Контракти зі світовими виробниками озброєння укладатимуть напряму, - Міноборони

Україна запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив заступник міністра Дмитро Кліменков.

"Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння. Це новий етап співпраці, який дозволить нам отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників, що, безумовно, сприятиме швидшій та ефективнішій модернізації ЗСУ", - розповів він.

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