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Контракти зі світовими виробниками озброєння укладатимуть напряму, - Міноборони

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Україна запроваджує пряме контрактування із виробниками зброї

Україна запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив заступник міністра Дмитро Кліменков.

"Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння. Це новий етап співпраці, який дозволить нам отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників, що, безумовно, сприятиме швидшій та ефективнішій модернізації ЗСУ", - розповів він.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Пересічний українець 3af2245a
    Очевидно, що це категорична вимога західних партнерів, яким вже несила терпіти зелених ворюг.
    Адже казнокради можуть прокручувати свої оборудки тільки через "прокладки".
    Можна собі тільки уявити, який скрегіт зубовний стоїть у смердючих коридорах зеленої влади....
  • Валентин Коваль 7c749467
    Як - так - а фірми - прокладки - де харчеватись будуть?
  • Ярослав Кийко
    Що (хто) заважало це зробити два роки тому?
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