Путін чітко дав зрозуміти, що хоче принести нову війну в Європу. Він не зупиниться в Україні, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупинятися в Україні, де його перемога означатиме війну проти НАТО. Захід "повинен прислухатися" до його заяв, бо Путін говорить про те, у що вірить.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це екскомандувач Центрального командування США та ексдиректор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус заявив в інтерв'ю The Sun.

За словами Петреуса, західні союзники України повинні робити більше для перемоги у війні з Росією, бо Путін "дуже чітко дав зрозуміти", що хоче принести нову війну в Європу.

"Війна в Україні може поширитися на регіон, якщо Путін досягне успіху в Україні. Він не зупиниться в Україні. Молдова, очевидно, буде наступною. Після цього це може бути Литва або одна з інших країн Балтії", - зазначив він.

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Окремо Петреус зазначив, що одним із важелів, який допоможе Україні перемогти Росію - це розвиток власних технологій.

"Пам'ятайте, що те, що вони зробили в Чорному морі, було зроблено не їхніми кораблями чи моряками, а їхніми безпілотними літальними апаратам. Морські безпілотники, повітряні безпілотники й протикорабельні ракети дозволили їм потопити третину кораблів Чорноморського флоту", - зауважив ексочільник ЦРУ.

Однак Петреус вважає, що ключ до перемоги у війні полягає в тому, щоб Україна швидко збільшила свою чисельність і військову міць - за допомогою своїх західних союзників.

"Реальність складна, і це ще одна причина, чому ми повинні робити все можливе, щоб допомогти Україні всіма можливими способами", - резюмував він.

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