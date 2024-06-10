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У Чорному морі Росія виконує завдання лише підводними човнами, - Плетенчук

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Підводний човен у Чорному морі

Після влучних ударів ЗСУ по Чорноморському флоту, РФ  почала залучати до патрулювання Чорного моря підводні човни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"У Чорному морі тепер вони виконують завдання підводними човнами. У них уже сформувалася практика, коли зранку ці підводні човні змінюють один одного. В Азово-Чорноморському регіоні у них чотири підводних човни, з яких три - є носіями крилатих ракет. Два підводні човни періодично виходять в море", - розповів він.

Проте росіяни, як зазначив Плетенчук, росіяни намагалися організувати там навчальний процес для своїх кораблів.

Нагадаємо, за 27 місяців Україна ударами по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту. Тож окупанти, боячись втратити флот, залишили у Криму значно менші судна.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Urs
    масовано навряд чи вийде, бо вони ці залшки вже розмазують тонким шаром аж до азоу з Таганрогом. Тому буде йти методична і кропітка робота. Щодо рвзного роду НБ, терміналів, та перевалочних комплексів, то Новоросіськ впевнено тримає пальму першості серез всіх областей. Окрім двух нафтобаз - Шесхаріс та у Верхньобаканському, там ще нафтохраниліщє КТК, морський термінал КТК, Новоросійський Мазутний термінал, термінл "Імпортпіщєпрома", новоросійський нафтоперевалочний комплекс, нафтоперевалочна база "Грушова"... і це тільки те що зразу згадалось. Я вже не кажу про два десятки крупних нафтобаз у Краснодарському краї. Це більше, ніж у будь-якій іншій області. Це не то шо якась срана Брянська область з двома нафтобазами на всю область. Так що фігачити там вистачить ще на два роки. Я вже не кажу про шість потужних НПЗ з сумарним річним об'ємом переробки більше 25 мільйонів тон нафти на рік. Так що фігачіть і фігачить, і краю там не видно.
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