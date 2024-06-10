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Відрядження Найєму відхилили через заплановану на цей день нараду в уряді, - ЗМІ

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Мустафа Найєм звільняється

Голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафі Найєму не одобрили відрядження на конференцію у Берлін у зв'язку з тим, що на цю дату було заплановано проведення наради в Кабміні щодо виконання робіт з облаштування інженерно-технічного захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЕП з посиланням на джерела.

Раніше, агентство Bloomberg повідомляло, що Мустафа Найєм, відповідальний за відбудову, пропустить цьогорічну конференцію з відновлення у Берліні через "внутрішньополітичні чвари".

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заблокував участь керівника Агентства з відновлення, а міністр інфраструктури був звільнений парламентом місяць тому і досі не знайдено заміни. Щорічна конференція з відновлення України 11-12 червня в Берліні має на меті мобілізувати міжнародну підтримку для відбудови після руйнувань, спричинених повномасштабним вторгненням Росії", - повідомляло агентство.

Прохання про відрядження відхилив особисто Шмигаль

За словами Мустафи Найєма, прем'єр-міністр особисто відхилив його прохання про відрядження до Берліну, не назвавши причину.

Проте джерела ЕП в уряді повідомляють, що на 12 червня було призначено нараду в Уряді щодо виконання Агентством відновлення робіт з облаштування інженерно-технічного захисту другого рівня на об'єктах критичної інфраструктури та енергетики.

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"Там мав бути заслуханий звіт агентства. Саме тому прем'єр-міністр не погодив відрядження керівника агентства", - зазначають джерела.

Відрядження Найєма

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль 7c749467
    Яке відрядження! - на лижі хотів стати - жучара!
  • Small Jerboa
    Саме "цікаве" знизу дописано:
    "Прошу підготувати звіти та аналіз завершення ІІ рівня захисту..."
    Тому Найєм так раптово й здриснув на звільнення!
  • Наталия Гончар
    Його брат з розмозженою на фронті головою без ока захищає , як адвокат військових, а воно сиділо в МАРОДЕРНІ майже 32 місяці й мовчало!!!
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