У Польщі на заводі з виробництва боєприпасів стався вибух: є загиблий

10 червня у Свєнтокшиському воєводстві на півдні Польщі стався вибух і виникла пожежа на заводі Mesko, де виробляються боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Rmf24.pl.

Зазначається, що внаслідок вибуху, що пролунав близько 11.00, загинув 59-річний працівник заводу, ще один зазнав поранення.

Як повідомила директорка заводу Mesko Елжбета Сренявська, вибух стався в нещодавно збудованому центрі ракетного палива.

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"У нас стався вибух у центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому", - повідомила вона

За її словами, зараз з’ясовують причини надзвичайної ситуації. Вона додала, що центр обладнаний відеомоніторингом.

Станом на зараз пожежу вже загасили. На місці працюють рятувальники і поліція.

Місцеві правоохоронці запевнили, що під наглядом прокуратури з’ясовуватимуться усі обставини і причини вибуху та пожежі.

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